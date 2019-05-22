Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, указ о назначении которого Владимир Зеленский подписал 21 мая, заявил, что глава государства еще не решил, куда будет его первый зарубежный визит. Об этом сообщает 112 Украина.

По словам Богдана, президент Зеленский уже получил несколько приглашений и теперь решает, куда именно поедет во время своего первого зарубежного визита.

"Есть много предложений, всегда в политикуме очень важен первый визит, мы думаем над этим, но точного ответа пока нет", - сказал Андрей Богдан.

Напомним, Владимир Зеленский распустил Раду и назначил перевыборы на 21 июля.

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