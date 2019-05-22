Олигарх Игорь Коломойский, который 16 мая вернулся в Украину, заявил, что еще не встречался лично с президентом Владимиром Зеленским после своего прибытия из Израиля, но отослал ему sms с поздравлениями после инаугурации. Об этом передает "Украинская Правда".

"Ну какой смысл? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить", - объяснил Игорь Коломойский.

При этом олигарх отметил, что видел инаугурацию по телевизору и ему понравилось выступление нового президента.

"Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица", - сказал Коломойский.

Напомним, Коломойский вернулся в страну и объявил, что ближайшие пять лет проживет в Украине.

Также мы писали, что 21 мая Владимир Зеленский подписал указы о ряде кадровых решений в АП. Часть из людей оказались связаны с Игорем Коломойским. "Страна" разбиралась, кто есть кто в новой Администрации президента.