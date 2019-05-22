В среду, 22 мая, Украину полностью накроют дожди. При этом по всей стране вероятны грозы. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Температура воздуха будет комфортной. На западе +15...+22 градуса. В центральных и северных регионах +20...+23 градуса, а на востоке еще теплее - до + 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся в среднем до +10...+14 градусов.

Самые сильные дожди, по данным синоптиков, ожидаются в Закарпатской области, а также в Херсоне и Запорожье.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, по Западной Украине пронеслись ливни и смерчи. Пострадали тысячи домов.

Также мы писали, что на Киев надвигается мощный ураган.