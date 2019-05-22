Сегодня, 22 мая, в Харькове пройдет очередное украинское классико. Донецкий Шахтер в 30 туре УПЛ примет на своем поле киевское Динамо. Эта встреча не имеет турнирного значения ни для одной из команд. "Горняки" досрочно стали чемпионами Украины и теперь могут играть в свое удовольствие. А вот Динамо должно хоть чем-то порадовать своих болельщиков.

В прямом эфире игру покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 19.25. Напомним, что после завершения поединка на стадионе "Металлист" состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями. А затем начнется гранд-шоу, в котором зрителей порадуют секси-дивы украинской эстрады Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Фото: instagram.com/fcshakhtar

Добавим, что Шахтер в этом сезоне завоевал свой 34-й трофей и стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в день инаугурации Зеленского исполнилось 10 лет, как Шахтер выиграл Кубок УЕФА. Видео.

Также мы рассказывали, что Александр Сопко считает, что сегодняшний матч Динамо против Шахтера может прояснить будущее тренерского штаба "бело-синих".