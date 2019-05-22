Андрей Богдан, новый глава Администрации президента Украины довольно оригинально прокомментировал решение премьера Гройсмана подать в отставку. По мнению главы АП никто плакать по премьер-министру не будет и коллапса в стране не произойдет.

Об этом Андрей Богдан заявил в эфире канала "112 Украина".

"…Не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - заявил Андрей Богдан.

Также по его мнению, у старых чиновников есть желание максимально сбросить возможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

"Однако хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Он отметил, что в Украине, как и в любом государстве, существует принцип бесконечности власти. "Власть, тот или иной орган работает, пока не будет назначен их новый состав", - добавил Богдан.

Ранее "Страна" сообщала, что Елена Зеркаль не приняла предложение Зеленского стать замом главы АП.