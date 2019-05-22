Правительство США официально объявило о введении новых санкций против России. Речь идет об ограничительных мерах против двух российских компаний, а также учебного центра ВС России, которые обвиняются Белым домом в нарушении принятых стандартов нераспространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в документе опубликованном Государственным департаментом США в Федеральном реестре, сообщает Укринформ.

"Было принято решение, что ряд иностранных (физических и юридических - Прим.Ред.) лиц вовлечены в деятельность, которая гарантирует введение ответных мер в соответствии с разделом 3 Закона о нераспространении оружия массового уничтожения в Иране, Северной Корее и Сирии", - говорится в документе.

В этой связи отмечается, что правительство США ввело санкции против российского учебного центра "Гатчина", где отрабатываются пуски ракет конструкторского бюро Тула, а также машиностроительного завода "Авангард".

Кроме того, американские санкции введены против десяти китайских компаний, трех китайских граждан, оборонного предприятия в Иране, а также пяти организаций из Сирии.

Проект документа появился в реестре во вторник, 21 мая, однако он содержал отметку, что официально будет размещен 22 мая в Федеральном реестре США.