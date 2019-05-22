Главный радикал Украины Олег Ляшко, который вчера устроил велосипедное шоу под Администрацией президента, обвинил Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении Конституции.

Олег Ляшко вчера приехал на велике в Администрацию президента, фото: Изым Каумбаев, Страна

Более того, Олег Ляшко сравнил Зеленского с Януковичем и объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной Рады.

Обо всем этом Олег Ляшко написал в своем Facebook.

По мнению главы Радикальной партии, "Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию". Олег Ляшко также предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге о "реванша регионалов", но его команда готова к досрочным выборам и пойдет на них.

Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, как Ляшко не пускали на совещание у Зеленского по роспуску Рады.