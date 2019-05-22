Вчера, 21 мая, состоялся трехсторонний телефонный разговор между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Стороны подробно поговорили о том, как вывести из тупика процесс урегулирования на Донбассе. Причем Москва в очередной раз повторила все свои требования.



"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования.

Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной Радой дискриминационный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств", - заявили в кремлевской пресс-службе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского готовы вынести на референдум вопрос мира на Донбассе.