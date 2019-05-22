В команде президента Владимира Зеленского первый кадровый конфуз. Елена Зеркаль, которую только вчера, 21 мая, назначили на должность заместителя Андрея Богдана, главы Администрации президента, отказалась от такого высокого поста.

И с официального сайта президента Украины уже исчез текст указа №309 о ее назначении.

Елена Зеркаль, фото: mfa.gov.ua

Об этом отказе сообщили источники УП в команде президента Зеленского.

Точной причины отказа Елены Зеркаль источники не называют.

По некоторым Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации президента.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Квартал Коломойского" разобралась, кто есть кто в новой Администрации президента Украины.