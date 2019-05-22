Тимофея Нагорного, бывшего мужа Лилии Подкопаевой, выпустили из-под стражи - адвокат
Подозреваемого в государственной измене бизнесмена Тимофея Нагорного освободили из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Евгений Солодко на своей странице в Facebook в вторник,21 мая.
"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден", - написал Солодко.
Скриншот: Facebook/Евгений Солодко
Как сообщала "Страна", бизнесмен, руководитель "Фонда волонтеров Украины" и бывший муж олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой подозревается в мошенничестве и совершении государственной измены, но сам он отрицает все обвинения в свой адрес.
Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ обвинили волонтера и общественного деятеля Тимофея Нагорного в получении задания от ФСБ по созданию политической партии в Украине якобы для продвижения интересов России.
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