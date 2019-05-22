Подозреваемого в государственной измене бизнесмена Тимофея Нагорного освободили из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Евгений Солодко на своей странице в Facebook в вторник,21 мая.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден", - написал Солодко.

Скриншот: Facebook/Евгений Солодко

Как сообщала "Страна", бизнесмен, руководитель "Фонда волонтеров Украины" и бывший муж олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой подозревается в мошенничестве и совершении государственной измены, но сам он отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ обвинили волонтера и общественного деятеля Тимофея Нагорного в получении задания от ФСБ по созданию политической партии в Украине якобы для продвижения интересов России.