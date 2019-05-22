Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что пропорциональная система с 3%-ным проходным барьером, которая предлагается для проведения досрочных выборов в парламент, является временной, а затем нужно будет принять Избирательный кодекс и вводить систему с открытыми списками.

Об это он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

"Мы разговаривали сегодня с лидерами фракций. Их точка зрения, и мнение многих народных депутатов, что можно получить пропорциональную систему выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%. Мы, в принципе, соглашаемся с этим путем как временным для проведения этих досрочных выборов", - сказал он.

По словам Богдана, в программе президента Владимира Зеленского и в идеологии его команды содержится принятие Избирательного кодекса с открытыми списками.

"Но принятие этого кодекса в настоящее время пока невозможно, исходя из позиции народных депутатов", - указал он.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак назначен помощником президента Украины Владимира Зеленского.

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