В начале мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с уже бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, во время чего тот посоветовал ему на должности дипломатического советника и главы МИД Елену Зеркаль и Вадима Пристайко. Об этом сообщил эксперт-международник Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook.

"Чтоб у сторонников общественной коалиции мира было верное понимание происходящего. В начале мая Зеленский провёл встречу с Климкиным, о чем тот честно рассказал в недавнем интервью. Настойчиво предлагал остаться. Климкин отказался, но порекомендовал двух самых доверенных членов своей команды - Лану Зеркаль и Вадима Пристайко - на должности дипломатического советника и главы МИД соответственно. Зеркаль вела в МИД тему исков против России, по которым Киев не добился особых успехов, а Пристайко является профессиональным, грамотным дипломатом, но при этом совершенно искренним (знаю его много лет) евроатлантистом. Сомневаюсь, что 21 апреля они оба голосовали за Зеленского" - написал эксперт.

Скриншот: Facebook/Oleg Voloshin

Как сообщалось, сегодня Елена Зеркаль была назначена замом главы Администрации президента Украины указом Зеленского.

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