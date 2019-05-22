Жительница Кракова родила шестерых близнецов. Об этом рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах, передает ТСН.

По словам медиков, на свет появились четыре девочки и два мальчика. Вес каждого из детей составляет около килограмма. Роды прошли при помощи кесарева сечения на 29 неделе беременности.

29-летняя мать и дети чувствуют себя хорошо. Дома младенцев ждет старший брат, которому два с половиной года.

Ранее "Страна" рассказывала, как жительница штата Техаса родила три пары близнецов за девять минут.

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