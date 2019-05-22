В Киевской области есть развязка, на которой случилось полсотни аварий за последний год.

Как говорится в сюжете ТСН, министерство регионального развития уже разрабатывает новый проект, который подсмотрели за рубежом и который сможет снизить аварийность на поворотах смерти по меньшей мере на 50%.

Обочина возле разворота на трассе вблизи сел Тарасовка, Юрьевка и Вита-Почтовая полностью усеяна обломками от автомобилей. Местные жители такие повороты называют проклятыми.

"Куча аварий, огромные пробки, множество смертельных случаев... автомобили не снижают скорость, несмотря на то, что есть соответствующие знаки", - рассказывает местный житель.

"Случилось 48 ДТП. Из них - 9 с пострадавшими, два участника аварий погибли", - рассказывают в полиции.

Ранее мы рассказывали, как под Львовом в масштабном ДТП погиб хорват, спасателям пришлось вырезать его тело из фуры.

Еще мы писали, на какой трассе произошло больше всего ДТП в Украине.