В Полтавской области неизвестные распилили танк и пушку на острове Славы посреди Днепра.

Злоумышленники хотели завалить еще монумент высотой десяток метров, но даже профессиональные болгарки воров с этим металлом не справились. То, что смогли отрезать от боевой техники, вывезли с острова.

Местные жители рассказывают, что раньше местная власть следила за мемориалом и все памятники были целые.

"Все красилось, приводилось в порядок, поддерживалось к 9 мая", - говорит местный житель.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине отправят на металлолом все пассажирские маршрутки, переделанные из грузовых.

Еще мы писали, как под Киевом мужчина украл и сдал на металлолом церковные колокола.