На острове Славы под Полтавой распилили танк и пушку на металлолом. Видео
В Полтавской области неизвестные распилили танк и пушку на острове Славы посреди Днепра.
Злоумышленники хотели завалить еще монумент высотой десяток метров, но даже профессиональные болгарки воров с этим металлом не справились. То, что смогли отрезать от боевой техники, вывезли с острова.
Местные жители рассказывают, что раньше местная власть следила за мемориалом и все памятники были целые.
"Все красилось, приводилось в порядок, поддерживалось к 9 мая", - говорит местный житель.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине отправят на металлолом все пассажирские маршрутки, переделанные из грузовых.
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