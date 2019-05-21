В Черновицкой области разоблачили жительницу села Митково, которая полгода держала тело умершей матери в подвале и ежемесячно получала ее пенсию. Об этом рассказывает ТСН.

Односельчане заметили, что сама бабушка вообще нигде не появляется, и сообщили об этом в сельсовет, а чиновники обратились в полицию. Когда женщина снова пришла за деньгами матери – ее задержали. Предварительно ей инкриминируют присвоение восьми тысяч гривен.

"С 1 на 2 января рано, где-то около семи, в половину восьмого утра, мы уже обнаружили что она мертвая. Замотали ее в вещи, в одеяло, и снесли ее тело в подвал. Потому что мотив не для того, что я использовала ее для пенсии, у меня не было денег, чтобы похоронить тело", – рассказала задержанная.

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