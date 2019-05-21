Кот по прозвищу Мурчик преодолел 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь. Об этом рассказывает ТСН.

Во Львовской области в монастыре кот прожил 8 лет. Батюшка, который ухаживал за четвероногим, переехал служить в Луцк и забрал животное с собой. Но кот в новом доме не прижился и отправился домой, говорится в сюжете.

Когда служители церкви во Львове снова увидели знакомого кота, сразу же назвали его паломником.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре садисты отрезали лапы коту на детской площадке. Животное скончалось.

Еще мы писали, что в Киеве построят центр защиты котов и собак. Там будут больница, приют и отель для животных.