Кот по прозвищу Мурчик преодолел 300 километров, чтоб вернуться в родной монастырь. Видео
Кот по прозвищу Мурчик преодолел 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь. Об этом рассказывает ТСН.
Во Львовской области в монастыре кот прожил 8 лет. Батюшка, который ухаживал за четвероногим, переехал служить в Луцк и забрал животное с собой. Но кот в новом доме не прижился и отправился домой, говорится в сюжете.
Когда служители церкви во Львове снова увидели знакомого кота, сразу же назвали его паломником.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре садисты отрезали лапы коту на детской площадке. Животное скончалось.
Еще мы писали, что в Киеве построят центр защиты котов и собак. Там будут больница, приют и отель для животных.
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