В интервью "Стране" Джулиани назвал Игоря Коломойского "криминальным персонажем", угрожающим его клиентам - американо-украинским бизнесменам Льву Парнасу и Игорю Фруману.

Они подали в суд на Коломойского после его интервью "Схемам", в котором он пообещал "вывести на чистую воду этих субчиков".

Коломойский назвал Парнаса и Фрумана "аферистами", которые якобы действуют от имени Джулиани без его ведома.

"Это неправда, они мои клиенты. Почему он им угрожает, я не знаю. Но он должен ответить по закону за свои слова", - сказал нам Джулиани.

На вопрос, считает ли он и Коломойского "врагом Трампа", Джулиани ответил: "Он сам себе враг - из-за своих высказываний".

Джулиани был шокирован новостью о назначении главой АП Андрея Богдана, который работал адвокатом у Коломойского. Об этом назначении он узнал как раз во время интервью от журналиста "Страны".

"Я бы не советовал президенту окружать себя людьми, связанными с криминальными персонажами", - прокомментировал он "Стране" назначение Богдана.

О Коломойском, а также о том, вызовут ли Лещенко для дачи показаний в США, будет ли привлечён к ответственности бывший президент Порошенко за вмешательство в выборы США на стороне Клинтон и за коррупцию, какую роль в "Украинагейте" сыграла отозванный посол Мари Йованович, что будет с антикоррурционерами и "птенцами Сороса", что ему рассказал Луценко и какого мнения Вашингтон о Зеленском - читайте в эксклюзивном интервью Джулиани "Стране".