Французский ежемесячный журнал Têtu анонсировал свежий номер с форвардом "Атлетико" Антуаном Гризманном на обложке. Об этом говорится в Twitter издания.

Отмечается, что номер поступит в продажу завтра, 22 мая.

28-летний футболист сборной Франции дал журналу интервью, материал получил заголовок: "Гомофобия в футболе – хватит!"

Têtu рассчитан в основном на ЛГБТ-аудиторию. Среди печатных ЛГБТ-СМИ Франции занимает ведущие позиции на рынке. Ежемесячный тираж в 2018 году составил 50 000 экземпляров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TÊTU (@tetumag) 20 Май 2019 в 10:36 PDT

Ранее "Страна" рассказывала, что украинца Руслана Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Бельгии.

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