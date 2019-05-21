Футболист сборной Франции попал на обложку ЛГБТ-журнала. Видео
Французский ежемесячный журнал Têtu анонсировал свежий номер с форвардом "Атлетико" Антуаном Гризманном на обложке. Об этом говорится в Twitter издания.
Отмечается, что номер поступит в продажу завтра, 22 мая.
28-летний футболист сборной Франции дал журналу интервью, материал получил заголовок: "Гомофобия в футболе – хватит!"
Têtu рассчитан в основном на ЛГБТ-аудиторию. Среди печатных ЛГБТ-СМИ Франции занимает ведущие позиции на рынке. Ежемесячный тираж в 2018 году составил 50 000 экземпляров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее "Страна" рассказывала, что украинца Руслана Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Бельгии.
Еще мы писали, что футбольные клубы Европы высказались против изменений формата Лиги чемпионов УЕФА.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!