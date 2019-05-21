Кабмин определил механизм обработки персональных данных и комплекс мероприятий относительно их защиты во время осуществления Минфином верификации и мониторинга пенсий, помощи, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Как информирует Юрлига, соответствующий Порядок обработки и защиты персональных данных при верификации социальных выплат утвержден постановлением Кабмина от 3 апреля 2019 года № 405.

Определено, что персональные данные обрабатываются в форме,допускающей идентификацию физического лица, которого они касаются. Персональные данные накапливаются путем подбора, упорядочения, сочетания и систематизации сведений о реципиентах средствами информационно-аналитической платформы.

Доступ к персональным данным предоставляется пользователям информационно-аналитической платформы в объемах, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

Порядок доступа к персональным данным лицам, уполномоченным на обработку и защиту персональных данных во время осуществления верификации и мониторинга государственных выплат, и их обязанности устанавливаются Минфином.

Ведется учет работников, которые имеют доступ к персональным данным, и разграничиваются уровней доступа отмеченных работников к персональным данным в соответствии с их должностными обязанностями.

Пользователи информационно-аналитической платформы допускаются к обработке персональных данных после их идентификации. Тем, кто идентификацию не прошел, доступ блокируется.

Работа с персональными данными фиксируется в электронных протоколах доступа.

Информационно-аналитическая платформа автоматически фиксирует информацию об операциях, связанных с обработкой персональных данных и доступом к ним, и хранит информацию о:

1) дате, времени и источнике информации;

2) изменении информации;

3) пересмотре информации;

4) любой передаче (копировании) информации;

5) дате и времени удаления или уничтожения информации, которая содержит персональные данные;

6) наименовании должности и ФИО работника, который осуществил одну из операций.

Работники, получившие доступ к персональным данным, даютписьменное обязательство о неразглашении персональных данных, которые им доверено или стали известны во время выполнения служебных обязанностей.

Ранее "Страна" сообщала, что каждый четвертый киевлянин, получивший субсидии наличными, потратили деньги не на коммуналку.

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