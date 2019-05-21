Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принимает участие во встречах президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды, которые посвящены вопросам энергетики, в качестве представителя структуры, отвечающей за эти вопросы.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Украина" во вторник, отвечая на вопрос о том, в каком статусе видят в команде Зеленского в будущем главу "Нафтогаза Украины" Коболева.

"На сегодняшний день не по нашей воле и не нами назначен господин Коболев на должность главы "Нафтогаза Украины". У нас нет сейчас инструментов, чтобы давать оценку той или иной его деятельности. Но на переговорах с министром энергетики (министром энергетики США Риком Перри 20 мая – Прим. Ред.) должен быть представитель именно организации, которая отвечает за энергетику в Украине", - сказал он.

Как писала "Страна", 20 мая президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Коболев встретились с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри, во время чего обсуждалось сотрудничество Украины и США в энергетике, в том числе, вопросы добычи газа и сохранения транзитного потенциала Украины. Кроме того, стороны обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

Также сообщалось, что глава "Нафтогаза" Коболев прибыл в Администрацию Президента.