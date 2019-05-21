Бывший министр финансов Александр Данилюк и советник президента Владимира Зеленского является кандидатом на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в эфире телеканала "112.Украина" сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО", - сказал Богдан.

Богдан считает, что Данилюк это тот специалист, который может провести реформы в сфере оборонных закупок, где нужны новые менеджерские решения.

"Мы считаем, что Министерство обороны, и соответствующий закон уже работает в Украине, и СНБО должны возглавлять не профессиональные военные. Там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведения максимально качественных изменений в сфере обеспечения армии вооружениями", - пояснил глава АП.

Ранее в этот день глава Украинского государства Владимир Зеленский указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.

Также мы писали, что Руслан Рябошапка назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

Отметим, что сегодня "Страна" уже писала о том, что назначение главы Администрации президента Украины состоится "на днях". У Зеленского не рассказали, кто претендует на должность. Однако, по информации "Страны", главные претенденты на кресло главы АП - Андрей Богдан, Сергей Шефир и Иван Баканов.