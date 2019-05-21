Нацбанк намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт.

С этой целью регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины (дальше - Проект), информирует Юрлига.

В частности, речь идет о внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществлении операций с их использованием, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 5 ноября 2014 года № 705.

Для этого предложено установить следующие дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись:

- банк-эмитент должен после получения соответствующего уведомления от пользователя возобновить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода, не позже следующего рабочего дня (кроме случая, когда у банка есть основания считать действия пользователя неправомерными, о чем поставлены в известность правоохранительные органы);

- пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к утрате, незаконному использованию ПИНа или другой информации, которая дает возможность инициировать платежные операции;

- банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, если перевод, который обжаловался пользователем, был осуществлен с использованием потерянной/похищенной или неправомерный использованной платежной карты и/или ее реквизитов, в то же время пользователь уведомил банк о ее потере/похищении или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.

Кроме того, регулятор планирует осовременить порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов, в частности:

- обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;

- дать права агентам банка осуществлять идентификацию/верификацию пользователя и передавать пользователю платежную карту;

- предусмотреть права физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

- дать доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.

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