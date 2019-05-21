В среду, 22 мая, вступает в силу Закон № 8371-VIII относительно приведения Налогового кодекса в соответствие с Законом "Об электронных доверительных услугах", передает Юрлига.

Отмечается, что кроме введения нового понятийного аппарата в Налоговый кодекс, Законом внесены изменения в НК в части регулирования льготного периода ввоза в Украину авто с иностранной регистрацией.

Было отсрочено вступление в силу пунктов 7 и 8 раздела I и подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений Закона № 2612 - VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

В Раде перенесли введение штрафов ща превышение срока пребывания в Украине транспортного средства с иностранной регистрацией. Исходя из этого, срок растаможки составляет 270 дней вместо 180.

Следовательно, владельца таких автомобилей должны растаможить их до 24 августа.

Кроме того, разрешено хранение топлива на земле любого целевого назначения.

Ранее сообщалось, что правительственный квартал забит "евробляхами". Владельцы авто требуют продлить растаможку.

Также мы писали, что фискалы назвали самые дорогие растаможенные "евробляхи".