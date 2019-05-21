На Харьковщине в городе Купянск во время ликвидации аварийной ситуации на коллекторе по ул.Садовая произошел несчастный случай, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя городского головы Купянска Андрея Козуба. По его словам, инцидент произошел во вторник около 15:57.

"Один человек погиб, двое сейчас в реанимации", - сказал Козуб.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что полиция проводит проверку по факту несчастного случая во время ремонтных работ на коллекторе в Купянске.

"Предварительно установлено, что во время работы трех работников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов. Двух работников (38 и 53 лет) в тяжелом состоянии были доставлены в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник умер в коллекторе", - сообщает во вторник вечером пресс-служба областного главка полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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