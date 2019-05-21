Новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан, назначенный сегодня указом президента Владимира Зеленского, заявил, что попал в закон о люстрации несправедливо. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112.Украина" во вторник вечером.

"Я попал в закон о люстрации совершенно несправедливо - я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при любой власти. Автор этой коррупционной схемы при Минюсте в реестрах был одним из авторов законов о люстрации. Так сложилось, что наши предшественники принимали этот закон, а именно глава администрации президента и его заместители были выведены из под госслужбы. Если я и имею право занимать какую-то должность на территории Украины, то это либо глава администрации президента, либо заместителя. Поэтому в этом нет никакого нарушения", - заявил Богдан.

Также глава администрации президента Украины отмечает, что приоритетами команды президента Владимира Зеленского будут развитие экономики и достижение мира.

"Мы все поняли, что запрос общества – это не язык, вера, армия. Запрос общества – это экономика и мир. Поэтому, идя под этими лозунгами, мы, конечно, будем достигать приоритетов по развитию Украины, экономики", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Михаил Федоров назначен советником президента Владимира Зеленского.

Также мы писали, что Зеленский назначил Стефанчука на пост представителя президента в Раде.