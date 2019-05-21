Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента страны. Об этом говорится в Указе №310/2019, опубликованном на сайте президента Украины 21 мая.

"Назначить Тимошенко Кирилла Владленовича Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе.

Скриншот: president.gov.u

Кирилл Тимошенко - основатель продакшн "Гуд Медиа", занимался трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы, входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.

Ранее сообщалось, что Михаил Федоров назначен советником президента Владимира Зеленского.

Отметим, что сегодня "Страна" уже писала о том, что назначение главы Администрации президента Украины состоится "на днях". У Зеленского не рассказали, кто претендует на должность. Однако, по информации "Страны", главные претенденты на кресло главы АП - Андрей Богдан, Сергей Шефир и Иван Баканов.