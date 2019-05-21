НБУ и ПриватБанк выиграли у связанных с Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования. Об этом сообщает "Новое время".

Уточняется, что Нацбанк Украины и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, которое НБУ выдал ПриватБанку, на суммы 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно.

"14 мая 2019 Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, в НБУ и ПриватБанка об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательства ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", — сообщил юристы НБУ.

Согласно судебным материалам, на 25 сентября 2017 задолженность ПриватБанка перед НБУ по кредитному договору (о рефинансировании) № 19 составила 2,6 млрд грн, по которому НФЗ передал более 6о вагонов в обеспечние этого долга.

В то же время Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог Нацбанка, но и финансового поручителя - Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

"Заметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и Приватбанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора", - отметили юристы НБУ.

После чего, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение обратившись к Большой Палаты Верховного Суда.

"Однако, и Большая Палата поддержала НБУ и Приватбанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах", - добавили юристы.

Ранее "Страна" писала о том, что пять исков Коломойского к НБУ и Приватбанку объединили в одно производство, которое рассмотрят 20 мая.

Также мы сообщали, что Кабмин подал в суд жалобу на решение о национализации Приватбанка.