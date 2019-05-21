Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Костюка заместителем главы Администрации президента страны. Об этом говорится в Указе №307/2019, опубликованном на сайте президента Украины 21 мая.

Фото: segodnya.ua

"Назначить Костюка Юрия Юрьевича Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе.

Фото: president.gov.ua

Юрий Костюк известен тем, что писал сценарии к сериалам и кинофильмам студии "Квартал 95", а во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Ранее сообщалось, что Руслан Рябошапка назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

Отметим, что сегодня "Страна" уже писала о том, что назначение главы Администрации президента Украины состоится "на днях". У Зеленского не рассказали, кто претендует на должность. Однако, по информации "Страны", главные претенденты на кресло главы АП - Андрей Богдан, Сергей Шефир и Иван Баканов.