Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака помощником президента. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины", - говорится в указе №311/2019.

Фото: president.gov.ua

Уточним, что Андрей Ермак является специалистом, который занимается практической деятельностью в различных областях права.

Фото: ru.slovoidilo.ua

Андрей Ермак – юрист-международник, основатель и CEO "Международная юридическая компания", которая уже более 20 лет успешно работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права.

Кроме того, Ермак является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа".

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