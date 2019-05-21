Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента Украины.

"Назначить Зеркаль Елену Владимировну Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - написано в указе.

Скриншот: president.gov.ua

Как известно, Елена Зеркаль ранее была заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

До этого "Страна" сообщала, что Зеленский своим указом назначил на пост первого заместителя главы Администрации Президента Украины Сергея Трофимова, который, как известно, является исполнительным продюсером "95 квартала".

Ранее сообщалось, что президент Зеленский назначил Стефанчука на пост представителя президента в Раде.

Также мы писали, что Сергей Шефир назначен первым помощником президента Украины. Сергей Шефир 1964 г.р., уроженец Кривого Рога. Художественный руководитель и автор "Студии Квартал-95".