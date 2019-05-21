Михаил Федоров назначен советником президента Украины. Об этом сообщается в указе за подписью главы государства Владимира Зеленского, опубликованном на сайте президента во вторник, 21 мая.

"Назначить Федорова Михаила Альбертовича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Фото: president.gov.ua

Напомним, Михаил Федоров - специалист по компьютеризации и диджитализации. Ранее он был представлен, как член команды Владимира Зеленского и заявлял, что в их планах оцифровать данные, оптимизировать государственные процессы путем внедрения инновационных компьютерных технологий.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский назначил Стефанчука на пост представителя президента в Раде.

Также мы сообщали, что Андрей Богдан назначен на пост главы Администрации президента Украины.