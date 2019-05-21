Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на пост первого заместителя главы Администрации Президента Украины Сергея Трофимова. Об этом говорится в Указе №306/2019, опубликованном на сайте президента Украины 21 мая.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе.

Фото: uk.wikipedia.org

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины.

Отметим, что сегодня "Страна" уже писала о том, что назначение главы Администрации президента Украины состоится "на днях". У Зеленского не рассказали, кто претендует на должность. Однако, по информации "Страны", главные претенденты на кресло главы АП - Андрей Богдан, Сергей Шефир и Иван Баканов.

Также мы писали, что Сергей Шефир назначен первым помощником президента Украины.