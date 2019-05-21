Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает плохим знаком, что президент Украины Владимир Зеленский свою деятельность на должности главы государства начинает с нарушений Конституции Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, во вторник, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попросил Парубия назначить заседание Рады на 22 мая.