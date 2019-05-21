Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины - представителем президента в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

Фото: uk.wikipedia.org

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе главы государства №312/2019 от 21 мая.

Скриншот: president.gov.ua

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков.

Образование:

общее среднее образование (с отличием), общеобразовательная средняя школа № 18, г. Хмельницкий, 1992 г.;

высшее образование (диплом с отличием), специальность "Правоведение", Хмельницкий институт регионального управления и права (1997 г.);

высшее образование, специальность "Менеджмент производственной сферы", Технологический университет Подолья (1997 г.).

Как помощник сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

В 2011-2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Руслан Алексеевич Стефанчук – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии "Слуга народа" и отвечает за разработку законопроектов.

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали причину роспуска Рады, которую пропишут в указе.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ.