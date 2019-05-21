Сергей Шефир назначен первым помощником президента Украины. Об этом говорится в Указе №305/2019, что опубликованном на сайте президента Украины 21 мая.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - сказано в документе.

Фото: president.gov.ua

Фото: LIGA.net

Сергей Шефир 1964 г.р., уроженец Кривого Рога. Художественный руководитель и автор "Студии Квартал-95".

Он не только многолетний бизнес-партнер, но и давний друг нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Шефир рассказал о выходе Владимира Зеленского из бизнеса на время президентства и о его возможности после завершения каденции вернуть свою долю.

Также мы сообщали, что Сергей Шефир был одним из сопровождающих новоизбранного президента на встрече в Верховной Раде, когда стороны пытались решить вопрос даты инаугурации.