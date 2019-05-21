Синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие дни и пообещали украинцам дожди до конца недели. Как сообщили в Укргидрометцентре, в Украину зашел новый циклон, который несет т акже град и шквальный ветер.

В среду, 22 мая Украину накроет грозами, а вот на Левобережье прогнозируют град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

Погода 22 мая. Фото: meteo.gov.ua

21-22 мая в результате сильных дождей на реках бассейна Днестра ожидается подъем уровней воды на 1,5 - 2,5 метра. На Львовщине и Ивано-Франковщине возможно частичное подтопление приречных населенных пунктов. В горах существует угроза образования селевых потоков.

На большинстве территории Украины 22 мая ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье, днем и в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами сильные дожди. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.

В Киеве 22 мая облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

В Киевской области днем прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

Погода на 23 и 24 мая. Фото: meteo.gov.ua

23-24 мая синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно днем). Ветер юго-западный (24 мая в западных областях северо-западный), 5-10 м/с, на Левобережье местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 20-25°, в южных и восточных областях местами до 27°, в западных областях 16-21°.

В Киеве 23-24 мая - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

25 мая в Украине также пройдут кратковременные дожди, грозы. 26 мая на Левобережье, днем и в западной части кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Погода на 25 и 26 мая. Фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 9-15°, днем 18-24°, 26 мая на юге до 27°; в западных областях ночью 7-12°, днем 15-21°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 25 мая будет кратковременный дождь, гроза; 26 мая без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

Ранее "Страна" писала о том, что по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем, пострадали тысячи домов.

Также мы сообщали, что американцев предупредили о сверхмощном торнадо в центре страны.