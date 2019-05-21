Андрей Богдан назначен главой Администрации президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента страны.
"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины "О государственной службе" постановляю: Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа №304/2019 от 21 мая, обнародованном на сайте главы Украинского государства во вторник вечером.
Фото: president.gov.ua/documents
Новый глава Администрации президента - адвокат Андрей Богдан. Фото: Андрей Богдан/Facebook
Андрей Иосифович Богдан (1976г.р.) – уроженец Львова, образование высшее юридическое, заслуженный юрист Украины (2007г).
Работал в адвокатской компании "Правис" и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004г стал партнером в адвокатской фирме "Пукшин и партнеры". В 2007 стал руководящим партнером адвокатской фирмы "Юридические советники" (в 2009г фирма вернула прежнее название - "Пукшин и партнеры"). В 2007г баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона", а также в 2014г - по спискам партии Блок Петра Порошенко" Солидарность" (№74 списка, но партия отменила его регистрацию в качестве кандидата).
С 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, заместителем министра Кабинета министров (2010-2011), правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014), был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского. В последующим был его адвокатом.
С начала президентской кампании 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства Зеленского.
Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский поставил Зеленскому условие - назначить Богдана главой Администрации президента. В противном случае он грозился отказать Зеленскому в поддержке на выборах президента. В тоже время, соратники Зеленскому по "Кварталу 95" были против этого назначения. Однако, в итоге, как видим "линия Коломойского" победила.