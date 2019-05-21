Нацбанк Украины планирует установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись. Таким образом НБУ усилит защиту прав пользователей платежных карт. Об этом сообщает "Юрлига".

Регулятор предлагает проект постановления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". В частности, речь идет о внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществлении операций с их использованием, утвержденное постановлением НБУ от 5 ноября 2014 года № 705.

Для этого предложено установить следующие дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись:

банк-эмитент должен после получения соответствующего уведомления от пользователя возобновить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода, не позже следующего рабочего дня (кроме случая, когда у банка есть основания считать действия пользователя неправомерными, о чем поставлены в известность правоохранительные органы);

пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые им обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к утрате, незаконному использованию ПИНа или другой информации, которая дает возможность инициировать платежные операции;

банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, если перевод, который обжаловался пользователем, был осуществлен с использованием потерянной/похищенной или неправомерный использованной платежной карты и/или ее реквизитов, в то же время пользователь уведомил банк о ее потере/похищении или неправомерном использовании реквизитов только после проведения такого перевода.

Кроме того, регулятор планирует осовременить порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств и операций с их использованием в соответствии с международной практикой осуществления расчетов, в частности:

обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю;

дать права агентам банка осуществлять идентификацию/верификацию пользователя и передавать пользователю платежную карту;

предусмотреть права физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту;

дать доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.

Как сообщала "Страна", мошенники увели крупную сумму из ПУМБа, но в банке отрицают хакерскую атаку.

Напомним, в Нацбанке отрицают, что Приватбанк может вернуться Коломойскому.