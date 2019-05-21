В Минэкономразвития 16 мая прошло совещание относительно формирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих профессий, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, передает Юрлига.

Отмечается, что в ведомстве считают, что объемы госзаказа будут сформированы по отраслям знаний в соответствии с предложениями Министерства образования и науки Украины. В то же время стипендиальное обеспечение для перечня приоритетных специальностей будет определяться с коэффициентом 2.0 и в объеме 70 % числа студентов, учащихся по государственному и региональному заказам.

Инициатива МОН, которая предоставляет по приоритетным специальностям возможность "подтягивать" очередников по широкому конкурсу, а также практику МОН по предоставлению дополнительного коэффициента к конкурсному баллу (отраслевого коэффициента) и предоставлению повышенного сельского коэффициента по приоритетным специальностям, также была поддержана.

В 2019 году будут применяться следующие принципы формирования объемов государственного заказа:

объем подготовки по уровню "младший специалист" увеличится почти по всем отраслям знаний. Незначительное сокращение объемов будет касаться только таких отраслей, как "Журналистика", "Математика и статистика", "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания";

по уровню "бакалавр" предусматривается увеличение объемов заказа по таким отраслям знаний, как "Образование/Педагогика", "Математика и статистика", "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Автоматизация и приборостроение", "Производство и технологии", "Аграрные науки и продовольствие" и "Социальная работа".

В то же время сокращаются объемы подготовки по таким областям знаний, как "Право" и "Публичное управление";

по уровню "магистр" предложено уменьшение объемов приемов почти по всем отраслям знаний, кроме "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", "Гражданская безопасность", "Публичное управление и администрирование".

Правительство не будет предусматривать объем государственного заказа на подготовку специалистов по специальности "Право" заочной формы подготовки.

В ведомстве напомнили, что согласно Порядку формирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышения квалификации и переподготовку кадров государственный заказ формируется Минэкономразвития за представлением МОН и других государственных заказчиков с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда и объемов расходов государственного бюджета на указанные цели.

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