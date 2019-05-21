В Днепре у работающего на центральном маршруте ретро-трамвая в час пик обвалились "рога". В результате инцидент в центре города остановились трамваи и даже некоторые троллейбусы, что вызвало настоящий транспортный коллапс. Об этом сообщает "Информатор".

Конфуз с ретро-трамваем произошел 21 мая в самом центре Днепра в 18:10, когда люди массово возвращаются с работы. На место вызвали аварийную службу, которая пытается максимально быстро ликвидировать аварию.

Тем временем на остановках общественного транспорта стоят сотни людей, у которых закончился рабочий день. К тем, чей офис находится в центре Днепра добавились и пассажиры остановившегося электротранспорта. Люди штурмуют маршрутки.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай, спровоцировав транспортный коллапс.

Также мы сообщали, что в Виннице лоб в лоб столкнулись трамвай и троллейбус, пострадали 12 пассажиров.