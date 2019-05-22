В американском новостном агентстве NBC заявили, что у них имеется документ, который может свидетельствовать, что власти России вмешаются в президентские выборы 2020 года в США.

В частности сообщается, что "Россия собирается вербовать афроамериканцев в США, затем отправлять их расположенные в Африке боевые лагеря, где готовить на курсах военной подготовки и саботажа". После чего их "планируется отправлять их обратно в США".

Вербовать предлагается бедных, бывших заключенных афроамериканцев "имеющих опыт работы в организованных преступных группах".

Член комитета по разведке Палаты представителей Вальдес Демингс так прокомментировала данный документ:

"Россия понимает, насколько важно голосование афроамериканцев для определения итогов выборов. И поскольку мы сами не справились с расизмом как страна, я считаю, что мы сделали себя уязвимыми перед иностранными державами, такими как Россия (...)", - отметила она.

Также приводится мнение эксперта по российской разведке Андрея Солдатова. Он назвал документ о засылке Россией обученных саботажу афроамериканцев в США - "типичным".

Сам "документ" поступил от центра расследований, финансируемым беглым олигархом Ходорковским. В NBC уже заявили, что не могут подтвердить его подлинность.

Фото: nbcnews.com

Как сообщала "Страна", численность американских военных в Польше хотят довести до шести тысяч человек.

Напомним, что Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции.