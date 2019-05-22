Владимир Зеленский произвел первое назначение в армии. Главой Генштаба он сделал Руслана Хомчака - генерала, который стал известен в ходе боев за Иловайск, когда войска под его командованием сначала попали в окружени, а потом с огромными потерями выходили из него.

Эти события стали крупнейшим поражением украинских войск в современной истории. И потерпели они его под командованием Хомчака.

Впрочем, и у него самого, и у его группы поддержки есть аргументы в защиту генерала.

"Страна" собрала все, что известно о новом главе Генштаба.

Биография Руслана Хомчака

51-летний Хомчак родился в Ровно (так утверждает Википедия, но друг генерала Геннадий Корбан говорит, что Хомчак родом из Львова).

Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище, после чего проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском военном округе.

В Украине он попал в 24-ю отдельную мехбригаду, где прослужил семь лет и дослужился до начальника штаба. Был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах, а в апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду.

С 2009 года — начальник штаба 8-го армейского корпуса. В мае 2012 был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса. В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование "Юг", временно исполняющим обязанности командира которого он остался.

С того же времени стал начальником Днепропетровского гарнизона. Где и сошелся с командой влиятельного бизнесмена Игоря Коломойского, который в начале марта 2014 года стал губернатором области.

Во время активной фазы войны на Донбассе он занимал должность командующего сектора "Б" - группировки украинских войск к западу от Донецка.

На данный момент Хомчак - начальник штаба и первый замкомандующего Сухопутных войск. На этой должности он служит с 2016 года.

Основную известность этот генерал приобрел в ходе боев за Иловайск, где наступавшие на город украинские подразделения были окружены и разгромлены.

Планировал иловайскую операцию

Операция по взятию Иловайска ("Страна" ее подробно реконструировала) проводилась под непосредственным руководством Хомчака. При этом командовать ему пришлось в основном добробатами, которым затем добавили в усиление отдельные подразделения ВСУ.

Однако планировалась операция не в Генштабе, а много ближе. Накануне в Днепропетровске собралось совещание у Геннадия Корбана, который был правой рукой губернатора Игоря Коломойского. Именно Коломойский тогда поддерживал основные добробаты.

О совещании стало известно благодаря показаниям командира батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко, который давал их еще в 2014 году временной следственной комиссии, о причинах иловайской трагедии.

Конечно, их надо воспринимать критически, так как Филоненко в то время шел на выборы по спискам Радикальной партии Ляшко и его откровения были использованы однопартийцами против команды тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Но, тем не менее, часть из этих показаний подтвердили и другие участники той памятной встречи, поэтому они могут использоваться как относительно достоверные.

По словам Филоненко, на совещании у Корбана присутствовали командиры батальонов - Семен Семенченко, Андрей Билецкий, а также журналист Юрий Бутусов.

Туда же подъехал Руслан Хомчак. По словам ряда очевидцев, он выступил и предложил основные силы ВСУ оставить на блокировании Донецка и удержании пунктов вокруг него. А в Иловайск оправить добробаты, поскольку силы сепаратистов там невелики (если верить Филоненко, Хомчак сказал, что там было "максимум 50 террористов"), и добровольцы быстро проведут зачистку (отметим, что в Иловайске находился отряд сепаратистов под командованием "Гиви" - Михаила Толстых).

В итоге план генерал-лейтенанта был принят. Батальоны "Шахтерск", "Азов" и "Днепр-1" должны были занять город.

Факт, что именно Хомчак планировал операцию, позже подтвердили все участники встречи.

Интересно, что атаку на Иловайск вместе со всеми планировал и журналист Юрий Бутусов. Позже Корбан объяснил это тем, что "Бутусов был все время со мной, месяцами находился у меня в кабинете Днепропетровской администрации, поскольку там размещался основной фронт. Действительно, у меня в кабинете проходила встреча, поскольку командованием было принято решение взять Иловайск. Важно было скоординировать обеспечение всех войск, принимавших участие в военной операции, начиная от батальонов террообороны, заканчивая бригадами. Цель и задача - максимально обеспечить людей всем необходимым для проведения этой операции и логистику людей (в случае) и после ранения. Топливо, кровоостанавливающие средства, аптечка, краски, бронежилеты, телевизоры, транспорт, передвижные госпитали и все сопутствующее, что необходимо для боевой готовности батальонов. У многих не было ничего, одни кроссовки да спортивные штаны".

Почему силы Хомчака угодили в котел

Бои за Иловайск сразу стали затяжными. Взять город с наскока 7 августа не получилось - атакующих встретили шквальным огнем. Пришлось подтягивать резервы. А после возмущений в Facebook - и армейские части с бронетехникой.

Все детали противостояния регулярно транслировались по ТВ и соцсетям. Битва приобретала характер эпической. Со стороны сепаратистов тоже начали приходить подкрепления. В дело пошли "Грады". Блицкрига не получилось.

К середине августа украинским силам удалось прорваться в центр города, но дальше начался "сталинград" - бои за каждый дом. В 20-х числах Генштаб прислал новое подкрепление. Но это не помогло. Потому что на День независимости 24 августа появились первые сообщения об окружении Иловайска.

Главную роль в нем сыграли регулярные российские войска, которые к тому времени зашли на Донбасс.

Как все это просмотрела украинская разведка, Генштаб, а также командование окруженной группировки (то есть сам Хомчак) и почему в город продолжали на убой бросать подкрепления - один из самых главных вопросов этой операции.

Уже 26 августа окружение было замкнуто полностью. Деблокировать извне его не получилось - ВСУ понесли потери. Одновременно соединения "ДНР" ударили изнутри и начали вытеснять украинские войска из города.

Выход из окружения. Кто отдал приказ?

Встал вопрос о выходе из окружения. Этот вопрос решали на самом высоком уровне.

Власти в Киеве объявили, что есть договоренности с россиянами о создании "зеленого коридора" для выхода войск окруженной группировки. В Кремле же заявили, что сепаратисты выпустят украинских солдат, но с одним условием - без тяжелого оружия и бронетехники.

Итог мы знаем - добровольцы двинулись из Иловайска при полном вооружении. И были расстреляны практически в упор. Как же так получилось?

На этот счет есть несколько версий. И все они упираются в персону Руслана Хомчака.

По первой версии, которая долгое время была "канонической" среди украинских военных и СМИ - были некие договоренности о выходе, которые россияне нарушили и открыли огонь.

Вторую версию отстаивают ряд представителей добробатов, которые утверждают, что Хомчак дезинформировал их. На совещании с командирами батальонов он, по их словам, заявил, что достигнуты договоренности о том, что выходить можно и с бронетехникой.

Также утверждается, что Хомчак отдал приказ выдвигаться, не дожидаясь окончания переговоров Киева с российской стороной.

По второй теории, которую формулирует уже упомянутый выше журналист Юрий Бутусов - сами командиры добробатов отказались сдавать оружие, а Хомчак их в этом поддержал. Поскольку командиры в Иловайске не верили россиянам и считали, что с вооружением есть хоть какой-то шанс прорваться - а без него вообще никаких.

В итоге лишь Руслану Хомчаку вместе с командирами добровольческих батальонов "Днепр", "Ивано-Франковск" и "Миротворец", а также несколькими десятками солдат удалось вырваться из окружения.

Насчет того, как Хомчак выбирался из окружения - есть разные мнения. Журналист Ростислав Шапошников обвинял командующего в том, что во время обстрела их колонны, бронированный микроавтобус Хомчака бросил всех и уехал в лесопосадку, где они с командиром "Днепра-1" Юрием Березой лежали до вечера.

Он опубликовал длинное видео на этот счет:

Позже Хомчак дал интервью и заявил, что его автомобиль подбили, потому он был вынужден идти пешком.

Как бы то ни было, примерно к 2 сентября иловайская группировка свое существование прекратила. Потери, по разным данным, достигали от 400 человек убитых — по официальным данным до 1500 — по неофициальным. Около тысячи бойцов попало в плен. Столько же пропало без вести. Была потеряна практически вся техника.

Если суммировать сказанное, то к Хомчаку в этой трагической истории два основных вопроса.

1. При планировании операции был неверно оценен потенциал "ДНР", которая контролировала Иловайск. Их сопротивление позволило протянуть время до того, как подошли российские войска. При этом, почему-то, подход этих войск остался незамеченным.

2. Почему на самом деле решили выходить с оружием - несмотря на явно безнадежное положение. Кто конкретно отдавал какой приказ?

Впрочем, не меньше вопросов вызывает и поведение высшего командования - начальника Генштаба Муженко и самого Петра Порошенко, которые не предприняли активных усилий для предотвращения окружения и спасению украинских войск.

В общем-то в перепалке на тему кто виноват в трагедии - Хомчак или Муженко с Порошенко - и проходит обсуждение темы "Иловайского котла" в общественном поле.

Зачем Зеленский назначил Хомчака

В свете сказанного назначение Руслана Хомчака начальником Генштаба рождает ряд вопросов. Главный из которых - почему именно на иловайском генерале остановился выбор нового президента?

Первое и самое простое объяснение - Хомчак имеет отношение к Игорю Коломойскому. Он служил начальником Днепропетровского гарнизона до АТО, а после - усиленно сотрудничал с Геннадием Корбаном, который был правой рукой губернатора области и, как видим, лично планировал военные операции.

Зеленскому приписывают влияние Коломойского с начала предвыборной кампании. А сегодня новый президент сделал главой АП адвоката олигарха Андрея Богдана.

В то же время, по данным источников "Страны", Хомчак более близок к Геннадию Корбану, чем к Коломойскому. А Корбан давно уже отдалился от олигарха.

В тоже время, известным "адвокатом" Руслана Хомчака является журналист Юрий Бутусов, который поддерживает Зеленского и активно общается с его командой. Бутусов слывет военным экспертом и является сторонником версии, что в разгроме под Иловайском виновны не Хомчак, а Муженко и Порошенко.

И, вполне возможно, что именно к этому мнению журналиста могли прислушаться у Зе. В том числе - с точки зрения дальнейшего расследования Иловайских событий, которые команда нового президента уже анонсировала.

В частности, об этом говорил советник Зеленского по военным вопросам Иван Апаршин.

Если у Зе начнут "копать" тему Иловайска, то генерал-лейтенант Хомчак будет одним из главных свидетелей, который сможет рассказать о роли высшего командования и лично Петра Порошенко в иловайских событиях.

Антикоррупционный активист Александр Ружанский считает, что теперь о непредвзятости в расследовании событий котла можно забыть. Ведь Хомчак, назначенный главой Генштаба, является заинтересованной стороной.

"Я не собираюсь доказывать очевидное - что генерал Хомчак, как командующий сектором Б в августе 2014 года и, как руководитель операции под Иловайском, несет прямую ответственность за трагедию, которая тогда произошла. Несомненно, вместе с генералом Муженко и генералом Назаровым. Беспомощность и преступная небрежность (или что-то другое преступное), военных руководителей той операции доказана самим фактом позорного и трагического военного поражения. Если кому-то этого мало - в тырнете много документов и соответствующих свидетельств участников тех событий, которые подтверждают, что военная операция под Иловайском была не подготовлена, крайне плохо проведена и еще более плохо завершена.

Я не собираюсь доказывать и то, что видео и свидетельства Ростислава Шапошникова являются довольно существенными доказательствами позорного поведения во время боя генерала Хомчака и его ошибочно-преступных решений. Если считают, что для генерала бросить даже не журналистов, а своего раненого бойца - это нормально, пусть с этим и живет.

И я уже не хочу кому-то объяснять, что в приведенных обстоятельствах назначение Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ - это такой же позорный идиотизм, как и предыдущее нахождение на этой должности генерала Муженко.

Но я хочу сказать, что с назначением НГШ генерала Хомчака ни о какой объективности в расследовании Иловайской трагедии (если, конечно, такое будет,

ибо военная прокуратура уже вывод свой сделала - среди наших военных руководителей виновных нет), можно будет забыть.

Потому для объективного следствия по Иловайску, в том числе внутри армии, должно была бы командовать лицо, которое не имело к тем событиям непосредственного отношения и не имеет своей заинтересованности в результатах расследования. Очевидно, что генерал Хомчак таким лицом не является.

Такое впечатление, что других генералов на должность НГШ, кроме виновных в окружении и поражении наших военных формирований в Иловайске у нас нет. Или такие назначения не случайны?".

О том, что у Хомчака давняя и вялотекущая размолвка с прошлым военным руководством пишет и Геннадий Корбан.

"Мы познакомились в 2014-м году. Вместе проработали чуть больше года. Вместе пережили Иловайск и Дебальцево. Донецкий аэропорт и многое другое.

В общем, у нас тогда в 15-м, сразу после отставки днепрОДА состоялся разговор. Хомчак сообщил мне о том, что президент Порошенко принял решение о расформировании объединённого командования ЮГ , о разделении его на части и расформировании военных по другим округам. А ему, Хомчаку - боевому генералу предложили бюрократическую должность в Минобороны. Руслан Борисович сказал мне тогда: "наверное буду увольняться".

Я тогда посоветовал ему сохраниться.

Позднее я узнал, что его назначили главным инспектором Минобороны. При этом, как многие знают, Хомчак не был в фаворе ни у Порошенко, ни у Муженко.

Хомчак настоящий боевой генерал. Родом со Львова, окончивший одну из лучших военных академий. Человек, который не прогибается. Который скорее пустит себе пулю в висок, но не сдастся противнику.

Это действительно достойное назначение. Поздравляю!", - написал Корбан в Facebook.