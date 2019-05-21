В результате столкновения двух маршрутных автобусов во Львове госпитализированы пять пассажиров. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14.30 во Львове на углу улиц Городоцкой и Замкненой. Водитель маршрутного автобуса №138 столкнулся с маршрутным автобусом №184а.

По данным пресс-службы, пострадали 5 женщин в возрасте от 19 до 52 лет. У них диагностированы ушибы различных частей тела. У одной из пострадавших выбит зуб.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

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