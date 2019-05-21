Кабмин Украины хочет ограничить срок действия классических паспортов-книжечек и обязать украинцев получить новые биометрические документы в форме пластиковой ID-карты. Такие нормы содержит проект закона №10311, текст которого 21 мая появился на сайте Верховной Рады. Документ внес премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Ubr.ua.

Законопроект ограничивает срок действия бумажных паспортов для молодежи достижением 25-летнего возраста. Если закон будет проголосован в Раде, то 25-летним не будут вклеивать новое фото в бумажный паспорт и независимо от их желания обменяют документ на биометрический пластик.

Подобная норма предусмотрена и для граждан, которым предстоит вклеивать фото в 45 лет. С тем лишь исключением, что люди, не сменившие снимок в паспорте в 25 лет не смогут "продлить" срок жизни старого документа до 45 лет - им заменят его сразу же.

А вот гражданам старше 45-лет никаких дополнительных действий совершать не придется - за их паспортами-книжечками правительство предлагает закрепить пожизненный статус. Разумеется, при условии, что на момент вступления закона в силу им исполнилось 45 лет, и они своевременно вклеили фото в документ.

Кабмин свои инициативы объясняет необходимостью приведения законодательства в соответствие с действующими нормами, а также настаивает, что полный переход на биометрические документы будет способствовать повышению уровня безопасности в стране. Поскольку подделать пластиковые паспорта с чипом куда сложнее, чем обычные.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам могут выдавать паспорта старого образца по решению суда.

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