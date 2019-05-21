Американская валюта остановила падение и начала медленно подниматься вверх. В конце торгов на межбанке 21 мая безналичный курс поднялся на 2 копейки, закрепившись в рамках 26,14-26,17 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что в первой половине дня на рынке хватало доллара. Его активно продавали иностранцы под покупку гривневых гособлигаций, и котировки просаживались до 26,1050 грн./$. На этом уровне валюту скупал Нацбанк — совокупно взял порядка $20 млн. Но как только нерезиденты завершили свои валютные распродажи, цена доллара приподнялась наверх.

"К обеду курс американской валюты поднялся к 26,11-26,14 грн./$, и дальше пошел вверх", — уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В то же время банкиры отметили важность действий НБУ.

"Сегодняшняя курсовая динамика стала отражением утреннего преобладания предложения над спросом и очередным выходом регулятора с тушением ревальвационного пожара — выкупом валюты по курсу 26,105 грн./$. Что стало индикатором локального курсового "дна" и откорректировало тренд в сторону умеренного роста", — прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Курс наличного доллара опустился на 5 копеек, и продержался так до конца дня: средняя цена продажи доллара людям находилась в рамках 26,25-26,35 грн./$. При этом выкуп валюты у людей находился в рамках 25,80-26,17 грн./$.

Дальнейшую курсовую динамику напрямую привязывают к действиям западных инвестфондов.

"Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 26,14-26,20 грн./$. Многое будет зависеть от объема купленных ОВГЗ нерезидентами. Если он будет значительным, то гривна еще может укрепится. В противном случае, останемся в действующем курсовом диапазоне", — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Рядом находятся и оценки Олега Куринного, который ждет 22 мая торгов в рамках 26,10-26,20 грн./$.

Ранее сообщалось, что названы причины резкого обвала доллара после инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что курс доллара остановился в последний день недели, но в понедельник банкиры ждут новое подорожание.