Экс-глава Службы безопасности Украины и вице-премьер-министр Украины времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся в страну. Он прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая.

Об этом передают "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") со ссылкой на три источника.

Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Он также занимал должности министра экономики в правительстве премьера Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности Украины у президента Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Хорошковский выехал из Украины в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Фото: golos.ua

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