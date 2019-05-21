Спикер Верховной Рады восьмого созыва подписал распоряжение о внеочередном заседании украинского парламента на 12:00 среды, 22 мая. Об этом "Стране" сообщили источники в Раде.

Ранее 21 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады 22 мая для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

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Также Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщала "Страна", советник президента Украины Андрей Богдан отметил, что Верховная Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий. "Мы считаем, и это предусмотрено Конституцией, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принятия присяги последним. Поэтому Верховная Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос – явка депутатов, исполнение ими своих депутатских полномочий", - сказал советник президента Украины Андрей Богдан.