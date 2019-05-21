Генеральная прокуратура действительно вызывает бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова на допрос 27 мая в качестве свидетеля. Эту информацию "Стране" подтвердил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По его словам, допрос вызван объективной необходимостью и в части установления обстоятельств так называемого "дела Майдана".

"Следователя интересует, что ему известно об этих событиях, а также отдельные конкретные эпизоды с его участием в периоде с ноября 2013 и по конец февраля 2014 года", - пояснил Горбатюк. Глава управления спецрасследований уточнил, что ранее Портнова не допрашивали по данному делу.

"Сначала не было известно его место проживания, затем ему задавался ряд вопросов, но по несколько иному эпизоду", - отметил Горбатюк.

Сам Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, говорит "Стране": узнал о вызове на допрос к следователям Управления спецрасследований ГПУ из сообщений СМИ. "Впервые услышал об этом вызове, прочитав ленты новостей", - пояснил он.

Юрист утверждает, что не обладает информацией о том, каким конкретно деталям "майдановского дела" должен быть посвящен его допрос в качестве свидетеля 27 мая, но обещал обязательно явиться для осуществления этого процессуального действия.

"За тот период времени, когда я жил в Австрии, Генпрокуратура ни разу не выходила с инициативами такого допроса. Единственные вопросы, которые интересовали их в рамках процедуры международной правовой помощи, касались заявленных мною угроз в отношении бывшего народного депутата Инны Богословской. Ответы на них были получены. Ни по так называемым "законам 16 января", ни по прочим нюансам событий Евромайдана никаких запросов не было", - сказал Портнов. Экс-замглавы АП добавил, что расценивает активизацию деятельности ГПУ в его отношении как попытку мести уходящей власти за позицию в части привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Это все произошло сразу же вслед за тем, как нами были поданы заявления о совершении Порошенко преступлений, и они были зарегистрированы в ЕРДР, - заметил Портнов. - Считаю это агонией той части Генпрокуратуры, которая ориентируется и выполняет указания Порошенко. Ну что же, обязательно схожу на допрос и расскажу, как начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк фальсифицировал уголовное дело по Майдану, и надену ему его на голову".