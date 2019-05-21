Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Генерального штаба Украины и главнокомандующим ВСУ Руслана Хомчака, который командовал операцией в Иловайске. Кроме того, Зеленский уволил с этой должности Виктора Муженко, который возглавлял Генеральный штаб Украины с июля 2014 года.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе 303/2019 опубликованном на сайте президента Украины. 302 указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Муженко.

Генерал Хомчак - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг" и участник войны на востоке Украины (был командующим сектором "Б" в АТО), которому удалось выйти из "иловайского котла". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Ему 51 год и он уроженец Ровно. Получил отличие министерства обороны Украины "Доблесть и честь"; отличие "Ветеран военной службы"; медаль "За добросовестную службу" I степени.

Генерал Руслан Хомчак. Фото: podrobnosti.ua

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил перевыборы на 21 июля.

Ранее у Зеленского проанонсировали назначение главы АП.

Также стало известно, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об импичменте, пока что документ в разработке.